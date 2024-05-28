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ブランドバーグアメジスト♡エレスチャル ♡セプター♡両剣クリスタル
商品番号 J56005375712
商品名

ブランドバーグアメジスト♡エレスチャル ♡セプター♡両剣クリスタル
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極上のディープマゼンタカラーのアメジスト、スモーキークォーツ、更に内包物としてレピドクロサイト、ゲーサイトなどを内包しています。形も両剣で、セプターとなっていて、ブランドバーグアメジストの中でも色々重なっている点がありまして、レアな原石です(^^)ペンダントにしようかと思ったのですが私は山梨水晶を愛用しているため、こちらは気になる方へお譲り致します(o^^o)なかなかこのようなクリスタルは手にするのが難しいかと思います。本物は、もっとキラッキラです。大きさ約43mm×20mm×18mm重さ約18g
http://narcologia.ru/goods/Addict257818.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation160321.html
http://narcologia.ru/goods/approximate923920.html

ブランドバーグアメジスト♡エレスチャル ♡セプター♡両剣クリスタル
ブランドバーグ産アメジスト♡エレスチャル ♡セプター♡両剣クリスタル

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ナミビア産ブランドバーグアメジスト（エレスチャル/セプター ...

ブランドバーグアメジスト♡エレスチャル ♡セプター♡両剣クリスタル
激安新作入荷 人気クリスタル！ ブランドバーグアメジスト インテリア ...

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