ブランドバーグアメジスト♡エレスチャル ♡セプター♡両剣クリスタル

極上のディープマゼンタカラーのアメジスト、スモーキークォーツ、更に内包物としてレピドクロサイト、ゲーサイトなどを内包しています。形も両剣で、セプターとなっていて、ブランドバーグアメジストの中でも色々重なっている点がありまして、レアな原石です(^^)ペンダントにしようかと思ったのですが私は山梨水晶を愛用しているため、こちらは気になる方へお譲り致します(o^^o)なかなかこのようなクリスタルは手にするのが難しいかと思います。本物は、もっとキラッキラです。大きさ約43mm×20mm×18mm重さ約18g



ブランドバーグ産アメジスト♡エレスチャル ♡セプター♡両剣クリスタル



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ナミビア産ブランドバーグアメジスト（エレスチャル/セプター ...



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アメジストクラスター 紫水晶 m078 アメシスト 財運 浄化 良縁 定番 ...



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