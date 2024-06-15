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ロイヤルコペンハーゲン　スクェア プレート
商品番号 D42875466990
商品名

ロイヤルコペンハーゲン　スクェア プレート
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 1,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーフルーテッドプレインスクェア百貨店で購入した正規品です。『キズや汚れあり』としましたが、数回の使用のため、とても、きれいですが、ほんの少し欠けがあります。(お写真3枚目と4枚目。目立つものではありません)お気になさらない方へ。数回の使用のみ。電子レンジ可。お色目は、濃すぎず、薄すぎず、とてもきれいなものです。幅20cm×奥行20cm×高さ2cm1枚です。よろしくお願いいたします。
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