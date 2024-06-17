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イタリア真鍮カップスタンド
商品番号 H73854711781
商品名

イタリア真鍮カップスタンド
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました。イタリア製ヴィンテージ真鍮カップ\u0026ソーサースタンド。数十年前に購入の希少デザイン。真鍮の特性であるエイジングが素敵です。経年による傷が一部にあるスタンドがありますが、全体的に状態が良いので目立つた汚れなしの表示をしております。最後の画像でご確認下さい。ヴィンテージがお好きなかたにご購入頂きたいと思います。下部　8㎝、高さ7㎝重さ　200gカップ\u0026ソーサーは含みません。どっしりと安定感の有るスタンド。#イタリア#真鍮#ヴィンテージ#カップスタンド#ソーサースタンド
http://narcologia.ru/goods/freezer193598.html
http://narcologia.ru/goods/tenet353963.html
http://narcologia.ru/goods/tenet81063.html
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