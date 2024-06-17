イタリア真鍮カップスタンド

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お値下げしました。イタリア製ヴィンテージ真鍮カップ\u0026ソーサースタンド。数十年前に購入の希少デザイン。真鍮の特性であるエイジングが素敵です。経年による傷が一部にあるスタンドがありますが、全体的に状態が良いので目立つた汚れなしの表示をしております。最後の画像でご確認下さい。ヴィンテージがお好きなかたにご購入頂きたいと思います。下部 8㎝、高さ7㎝重さ 200gカップ\u0026ソーサーは含みません。どっしりと安定感の有るスタンド。#イタリア#真鍮#ヴィンテージ#カップスタンド#ソーサースタンド