Erik Höglund エリックホグラン リトグラフ 絵画 北欧ヴィンテージ

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商品NO.857エリックホグランのオリジナルリトグラフです。ホグランは写真2枚目のようなガラス作品が有名なスウェーデンの芸術家です。リトグラフ作品はとても希少です。こちらは額縁共にオリジナルのものとなります。◎商品名：リトグラフ◎デザイン：ErikHoglund/エリックホグラン◎原産国：スウェーデン◎サイズ：36cm×30cm、厚み1.5cm◎コンディション：・中古品となります。・ヴィンテージ品ですので、経年や保管に伴う傷や汚れがございます。・［写真2］参考写真です。ホグランのガラス作品です。↓私のエリックホグラン一覧はこちらです#unieのエリックホグラン・［写真7］542限定の396番目の作品です。・［写真8-10］額縁に多少の損傷がございます。写真にてご確認お願いいたします。・［写真9］背面には壁掛けできるよう針金がついております。∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞◎エリックホグランの花瓶、灰皿など出品しております。↓私のエリックホグラン一覧はこちらです#unieのエリックホグラン◎↓私の出品一覧はこちらです#unie＊同梱をご希望の場合は、ご購入前にコメント欄にてご連絡ください。ご購入後ですと、同梱ができかねますのでご了承ください。＊都合上、突然出品を取り消すこともございますので、ご了承ください。＊どんなことでも結構です。お気軽にコメントください。∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ヴィンテージ、アンティークの北欧食器（ARABIAアラビア、LISALARSONリサラーソン、ロールストランド、ロイヤルコペンハーゲン、カールハリースタルハン、ウェグナー、スティグリンドベリ）を中心に扱っております。TM748879