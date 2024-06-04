レア品　ソビエト製　北欧ヴィンテージ　アンティーク　1950年代のくまの置物

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❃ まーちゃんさま❃ ソビエト ヴィンテージミニオーナメント 11点 ...



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2023年最新】アンティーク動物の人形の人気アイテム - メルカリ



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北欧ヴィンテージ 木のクマの置物 - 北欧ヴィンテージ antenna（アンテナ）



スウェーデンでみつけた陶器のシロクマの置物 - presse 北欧、バルトの ...

1950年代の大変古いヴィンテージ品です。こちらは大きめのクマの置物です。蒼と白の陶磁器が有名なロシア陶磁器メーカー、グジェリ陶器の最も古いシリーズТурыгино(トゥルギーナ)という陶器製置物です。ロシアの森に馴染み深い、クマや鹿など、様々な動物が作られました。しっとりした滑らかな質感が、大量生産にない、なんとも言えない肌触りを感じさせます。元々は豊かな色付けがされていたようですが、現存している殆どの色が落ちてしまっています。またそれがアンティーク感溢れる素敵な味わいを醸し出しています。動物の特徴を繊細に表した、品の良いお品です。アンティーク、ヴィンテージにご理解のございます方にお譲りできましたら幸いです。※Турыгино(トゥルギーナ)の塗装剥がれについて、経年劣化により個体差があります。全て1950年代の希少で珍しいお品なので、一点物として予めご了承いただけますようお願いいたします。マトリョーシカチェブラーシカムーミン人形くまベアねこ犬動物フランスアンティーク北欧暮らしの道具店古道具蚤の市アート、ミナペルホネン、点と線模様製作所、バーズワーズ 手紙舎 手紙社、チャルカfoglinenworkネストローブ 暮しの手帖 中川政七商店 大人のおしゃれ手帖 モモナチュラル unicoニコアンド暮らしのおへそ、内田彩仍さん、下川陽子さん、maduキャトルセゾン、ハグオーワー、伊藤まさこさん、雅姫さん 天然生活 丁寧な生活 ベニシア ターシャ がお好きな方にお勧めです。