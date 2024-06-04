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レア品　ソビエト製　北欧ヴィンテージ　アンティーク　1950年代のくまの置物
商品番号 G74223207033
商品名

レア品　ソビエト製　北欧ヴィンテージ　アンティーク　1950年代のくまの置物
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1950年代の大変古いヴィンテージ品です。こちらは大きめのクマの置物です。蒼と白の陶磁器が有名なロシア陶磁器メーカー、グジェリ陶器の最も古いシリーズТурыгино(トゥルギーナ)という陶器製置物です。ロシアの森に馴染み深い、クマや鹿など、様々な動物が作られました。しっとりした滑らかな質感が、大量生産にない、なんとも言えない肌触りを感じさせます。元々は豊かな色付けがされていたようですが、現存している殆どの色が落ちてしまっています。またそれがアンティーク感溢れる素敵な味わいを醸し出しています。動物の特徴を繊細に表した、品の良いお品です。アンティーク、ヴィンテージにご理解のございます方にお譲りできましたら幸いです。※Турыгино(トゥルギーナ)の塗装剥がれについて、経年劣化により個体差があります。全て1950年代の希少で珍しいお品なので、一点物として予めご了承いただけますようお願いいたします。マトリョーシカチェブラーシカムーミン人形くまベアねこ犬動物フランスアンティーク北欧暮らしの道具店古道具蚤の市アート、ミナペルホネン、点と線模様製作所、バーズワーズ　手紙舎　手紙社、チャルカfoglinenworkネストローブ　暮しの手帖　中川政七商店　大人のおしゃれ手帖　モモナチュラル　unicoニコアンド暮らしのおへそ、内田彩仍さん、下川陽子さん、maduキャトルセゾン、ハグオーワー、伊藤まさこさん、雅姫さん　天然生活　丁寧な生活　ベニシア　ターシャ　がお好きな方にお勧めです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical2701.html
http://narcologia.ru/goods/stage646897.html
http://narcologia.ru/goods/slide893187.html
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