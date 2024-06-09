BUDDiiS FUMINORI 団扇

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※時期を見て在庫処分します。多少のお値下げでしたら承りますのでコメントにてお願い致します☺︎BUDDiiSFUMINORI小川史記団扇 うちわ エビライ2022ビニールからは開封してあります。ケースに入れて保管、数回使用。常にカバーはしてありますが若干凹みがありますので完璧を求める方はご遠慮ください。