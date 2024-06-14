超綺麗\u0026超豪華.特大.人間国宝.北村西望.今日は.ブロンズ額縁.色紙.箱付きます



超綺麗&超豪華.特大.人間国宝.北村西望.(今日は).ブロンズ額入り.色紙 ...



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2023年最新】北村西望 ブロンズの人気アイテム - メルカリ



アンティーク雑貨 人間国宝 北村西望 ブロンズ額 歓(少女レリーフ ...



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北村西望 恵比寿大黒 福寿萬来 ブロンズ 金彩 額装 共シール 共箱 美品 ...



2023年最新】北村西望 額の人気アイテム - メルカリ



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北村西望「快傑日蓮」 大型ブロンズ作品 高さ51㎝ 決死の説法 台座・直筆色紙付き



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ご覧頂き有り難う御座います。超綺麗\u0026超豪華.特大.特大.人間国宝.北村西望の今日は.ブロンズの額縁です。4.5.6.7枚目に写っています大きな専用の箱や額縁のシルクの大きな袋や、色紙やカタログ等一式揃っています。額縁の裏側に写真9枚目のように今日はと北村西望のサインもあります。縦40センチタイプも出品を見掛けると思いますが、こちらは大きいタイプの60センチ位タイプです。ブロンズの額縁ですので重いです。詳しい事は判りませんので写真を複数撮影しましたので写真を見て判断宜しくお願い致します。宅急便140サイズ前後と思いますが送料無料です。同じ額縁がメルカリでも65000円位の出品も見掛けると思いますが3万円以下で譲りますので早い者勝ちです。手離したくは無いのですが、メルカリの後払いの催促が沢山来て困っていますので.支払いの足しに致しますので出品を決意致します(涙)。全て揃っていますので希少と思います。