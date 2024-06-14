風水 龍亀 ロングイ 置物 銅 ブロンズ ゴールド ドラゴン タートル 亀

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ロングイ（龍亀） | www.ncrouchphotography.com

サイズ：縦約7.5cm×横約11cm×高さ約10cm、重量約509g、素材真鍮龍亀は、龍が生んだ九匹の子の一体です。龍と霊亀の化身とされ、古代中国の多くの伝説に登場しては、国や王権を護っています。龍亀は霊亀が龍に変身する直前の姿ともいわれ、龍と霊亀の両方の力を備えた瑞獣として、古くから崇められてきました。龍と亀の特質を持つ龍亀（ろんぐい）は、亀がもたらす保護力と龍がもたらす万能のパワーの両方の特質を持っているといわれています風水では、龍亀は、一番の財を集めてくれるシンボルといわれており、特にお金の山の上に乗っている龍亀は、多くのお金（金運）をもたらしてくれるといわれていますまた背中に子供を連れた龍亀は、財運を初め８つの幸運、仕事上の金運、出世運、邪気除け、サポート、幸運な生活、交通安全、良い人脈を招いてくれるなどをもたらしてくれると言われています龍亀の置物は、財運を高めるために置くのか、それとも厄払いのために置くのかによって、設置方法が変わってきます。財運を高めるためには、家の中心から見た玄関の方位によって定まる財位の位置に置きます。龍亀の頭は天空に向かせる必要があるため、窓の外、あるいは玄関に向くようにしてください。はじめに設置するときは、できるだけ吉日を選ぶようにして、黄色い敷物の上に龍亀を置くようにします