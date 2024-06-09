マイケル・ジョーダン　SAM’s リミテッドエディション　ボビングヘッドドール

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商品詳細
マイケル・ジョーダン SAM’sリミテッドエディション ボビングヘッドドールシリアルナンバー 5617証明書付き新品・未使用品画像のモノが全てです。未開封品でしたが、掲載用撮影のために発泡スチロール部を開封し画像を掲載しております。本体の取り出し、開封はしておりません。個人保管ですので、外箱に多少の汚れがございます。ご理解いただける方のみご購入ください。大変希少な野球選手だった頃のボビングヘッドとなります。お好きな方、お探しの方は是非どうぞ！
http://narcologia.ru/goods/passivity510583.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate994977.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei722971.html
マイケル・ジョーダン SAM's リミテッドエディション ボビングヘッド ...
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Michael Jordan/マイケルジョーダン bobbing head doll/ボビング ...
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