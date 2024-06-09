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マイケル・ジョーダン　SAM’s リミテッドエディション　ボビングヘッドドール
商品番号 J45105967728
商品名

マイケル・ジョーダン　SAM’s リミテッドエディション　ボビングヘッドドール
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケル・ジョーダン　SAM’sリミテッドエディション　ボビングヘッドドールシリアルナンバー　5617証明書付き新品・未使用品画像のモノが全てです。未開封品でしたが、掲載用撮影のために発泡スチロール部を開封し画像を掲載しております。本体の取り出し、開封はしておりません。個人保管ですので、外箱に多少の汚れがございます。ご理解いただける方のみご購入ください。大変希少な野球選手だった頃のボビングヘッドとなります。お好きな方、お探しの方は是非どうぞ！
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