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【お値下げ中】TOFF \u0026 LOADSTONEの手帳カバー
商品番号 X33813238439
商品名

【お値下げ中】TOFF \u0026 LOADSTONEの手帳カバー
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOFF\u0026LOADSTONEの手帳カバーです♪クオバディスの手帳カバーとしての利用いただけます。有楽町のLUMINEにて購入。購入後使用していなかったため出品します。カラー···ベージュ#toff\u0026loadstone#クロバディス#手帳
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