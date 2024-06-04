♪ ミニチュア 標識 海外 看板 ヴィンテージ おもちゃ 交通標識 2個セット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。昔の木製標識ディスプレイで、古いおもちゃではないかと思います。土台が劣化している部分があります。飾っているだけでお部屋がオシャレな感じになります。2個セットでの販売となります。サイズ約となります。幅110×奥90×高さ280mm素材...木製
http://narcologia.ru/goods/recycling731814.html
http://narcologia.ru/goods/providence14294.html
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