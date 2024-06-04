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♪ ミニチュア 標識 海外 看板 ヴィンテージ おもちゃ 交通標識 2個セット
商品番号 P48533102735
商品名

♪ ミニチュア 標識 海外 看板 ヴィンテージ おもちゃ 交通標識 2個セット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。昔の木製標識ディスプレイで、古いおもちゃではないかと思います。土台が劣化している部分があります。飾っているだけでお部屋がオシャレな感じになります。2個セットでの販売となります。サイズ約となります。幅110×奥90×高さ280mm素材...木製
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