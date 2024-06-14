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南部鉄器　元祖鈴木主善堂「馬」置物 ④
商品番号 H98571343376
商品名

南部鉄器　元祖鈴木主善堂「馬」置物 ④
ブランド名 ナンブテッキ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❰内容❱51年以上前(昭和47年・1972年)の作品(元祖鈴木主善堂より)南部鉄器元祖鈴木主喜堂・400年の老舗で作られた物です。事務用品メーカーの「CARL」デザイナーの作品です。イベントの記念品だと聞いています。(作者は馬が大好きな方だったとのことです)❰商品❱南部鉄「馬」※濃い茶色　(多少色は異なります)タテ約95㎜×ヨコ110㎜(203g)①【主善堂南部鉄馬】ビニール袋に入った状態で箱(写真確認)に収められています。　※プチプチ等を入れて発送させて頂きます。②【しおり】経年により薄い黄ばみ。③【箱】(写真確認)　箱に汚れありホチキスに錆などがあります。※箱が不必要な場合コメント下さい。※『かなり古い物』です商品写真で確認お願いいたします。「馬」状態は良いと思います。◎運気が上りパワーが出そうな「馬」の置物です(^_^)v❰検索❱#南部鉄器　#主善堂　#インテリア　#栓抜き　#プルタブ　#昭和　#昭和の道具　#レトロ　#競馬　#カール事務器　#白馬　#南部鉄
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