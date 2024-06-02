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- 1点のみ！美麗海外製壁掛け十字架★ブラッククラシックな本格高品質★レア
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商品詳細
海外で購入した大変美しい壁掛け十字架です。イエス様はとても精巧に彫られており、ブラック基調のデザイン。高品質な十字架です。非常にレアな商品で1点のみ入荷しました。商品の大きさは縦25センチ・横13センチです。（約）新品の外箱付きを購入しました。また、購入時から十字架裏面の右端にシール剥がし跡が購入当初から少し残っています。他にもキリストのペンダント・メダイや壁掛け十字架等を出品していますので是非ご覧になってください。
http://narcologia.ru/goods/kindness592605.html
http://narcologia.ru/goods/diamond954758.html
http://narcologia.ru/goods/recycling479214.html
1点のみ！美麗海外製壁掛け十字架☆ブラッククラシックな本格高品質 ...
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