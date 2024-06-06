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ブリキ 麻ひも 鉢カバーセット バケツ ガーデニング アンティーク プランター
商品番号 M70928314658
商品名

ブリキ 麻ひも 鉢カバーセット バケツ ガーデニング アンティーク プランター
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】ブリキの鉢カバー３点セット大×１個中×１個小×１個サイズ大約直径19㎝高さ18.5㎝中約直径15.5㎝高さ16㎝小約直径12.5㎝高さ10.5㎝(麻紐含まず)多肉植物や観葉植物・お花などの鉢カバーとして、小物入れとしても可愛いですよ。麻ヒモロープがついていますので吊り下げることもできます。底穴はごさいません。サイズや色に多少の誤差があります。アンティークな味わいを出す為、キズやムラなどありますのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。新品未使用ですが購入して使用せず自宅保管の為ご理解下さいますようお願い致します。※単品対応は不可とさせて頂きます。ブリキ鉢カバー鉢プランターガーデニングガーデニング雑貨アンティークインテリアインテリア雑貨ディスプレイ飾り鉢植えフラワーポットインテリアポットポット麻麻紐麻ひも麻ヒモバケツ
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