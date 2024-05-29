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レトロな和風置物
商品番号 Y67703184515
商品名

レトロな和風置物
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック薄型の置物です。祖母が持っていた物で購入時期、詳細は不明です。両面ガラスが貼ってあり、内側のガラスに汚れあります。お値段交渉お受け致します。
http://narcologia.ru/goods/displease335931.html
http://narcologia.ru/goods/kindness662305.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring196496.html

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