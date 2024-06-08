荒木義隆　ペア湯呑み　栗原はるみ

荒木義隆さんから直接購入しました。直径7センチ 高さ7.5せんセンチこちらは一度も使っておりません。食器棚にて重ねて保管しておりました。食器棚の整理にあたりお好きな方にお使いいただけないかと出品いたしました。未使用品とはいえあくまでも中古品になりますので画像にてご確認の上ご検討ください。割れない様に緩衝材に包んで段ボールに入れて発送予定です。木箱などはありません。食器複数購入していただける場合は、同梱割引しますのでコメント欄から購入前にご連絡下さい。よろしくお願いします。＃荒木義孝＃栗原はるみ#ゆとりの空間＃作家もの＃器＃陶芸家お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)



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