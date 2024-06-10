ウェッジウッドテーブルクロス　テーブルマット

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商品詳細
数多くある中からご覧頂きありがとうございます。ウェッジウッドのテーブルクロスとテーブルマットのセットになります。テーブルクロスは未開封でマットは袋に入れて保管していました。サイズは写真でご確認頂けるかと思います。袋から出しての発送になります。完璧をお求めや細かい事が気になるお方はお控え下さい。宜しくお願い致します。
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