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モンクレール　MONCLER ロゴ Tシャツ　メンズ ホワイト　白
商品番号 K22659379806
商品名

モンクレール　MONCLER ロゴ Tシャツ　メンズ ホワイト　白
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 4,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンクレール　MONCLERロゴTシャツ　メンズホワイト　白サイズ:M胸囲102肩幅44.5袖丈20.5着丈69平置き素人採寸ですのでご参考までになさってください。状態:中古阪急メンズ館で購入したものをプレゼントとしていただきました。(※QRコード確認済)何度か着用しましたのでいくつかシワ、汚れ等ございます。写真で分かりにくい点など、コメントにて質問いただけますとご対応させていただきますのでよろしくお願い致します。中古品のため、返品・交換には一切ご対応いたしかねますのでご理解いただいた上でお手続きくださいますようお願いいたします。袖丈···半袖カラー···ホワイト
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