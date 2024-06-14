undercover 04aw but beautiful scarf

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商品詳細
【商品説明】アンダーカバーの04awのスカーフ、マフラーです。モヘア素材のニットで編み込み、作られたバッドビューティフルらしいアイテム。全長の長いナロータイプで先のフリンジ部分にシルバーの星がオシャレです。中々出回らないアイテムですのでこの機会にぜひ。【商品情報】▶状態 USED 状態ランク B ＊モヘア特有の毛羽立ちがございます。＊USED商品につき多少の使用感などございますがまだまだご愛用していただけます。古着ということをご理解の上ご注文よろしくおねがいいたします。状態ランクS…新品、未使用品A…使用回数の感じられない商品B…使用感はあるが目立つダメージのない商品C…部分的にダメージや使用感の見受けられる商品D…ダメージや使用感が目立つ商品▶サイズ 表記サイズ なし全長約185cm※すべて平置き採寸となっております。計測値の若干の誤差はご了承くださいませ。▶素材 ウールcommedesgarconsGANRYUyohjiyamamotopourhommetogaISSEYMIYAKEsacaiJohnLawrenceSullivanundercoversunseamybeautifullandletjwAndersonlittlebignamachekodeladaperverzeyokejiedaallegedairikukudossodukelephanttribalfabricsChristiandadatttmswhedmaynerfacetasmdriesvannottenanatomicashoopclothingdoubletbedj.wfordacoldwallsasquatchfabrix
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