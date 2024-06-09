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USA製 コットン ウェブベルト ガチャ レッドゴールド 080923aw258
商品番号 E49085477011
商品名

USA製 コットン ウェブベルト ガチャ レッドゴールド 080923aw258
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA製ゴールドコットンウェブベルトガチャレッドアメリカ古着080923aw258です。アメリカ製のガチャベルトです。ベルトカラーはレッド、コットン生地です。金属部分は経年変化したゴールドカラー、MADEINUSAと刻印が入っています。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】記載なし【採寸サイズ】全長：約135.8cm＊バックル含む幅：約3cm
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