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- 【希少タイダイ☆US輸入】トイストーリー エイリアンTシャツ ブルー メンズL
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商品詳細
▪️古着・ヴィンテージ商品を中心に販売しております▪️☆フォロー割引（詳細はプロフィールか下記に記載）#古着屋キャンベル#古着屋キャンベル_tshirt(Tシャツまとめ)#古着屋キャンベル_character(キャラクター系まとめ)【Disney(ディズニー)】トイストーリーエイリアンTシャツ半袖ビッグプリントブルーメンズL激レアなタイダイ染めトイストーリー、エイリアンTシャツ！あまり数の出てこない人気キャラクター、エイリアンがかわいいアイテム☆◆◆◆商品説明◆◆◆【サイズ】メンズL【カラー】ブルー【詳細サイズ（素人採寸です）】肩幅：約53ｃｍ身幅：約55ｃｍ着丈：約70ｃｍ袖丈：約20ｃｍ【ダメージ】大きな傷はない美品です。 -------------------------------★質問があればお気軽にコメントを♪★この商品は古着です。古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。安心してお買い求めください。・即購入OK・土日祝日(長期連休)は連絡、配送をお休みしております。-------------------------------☆お得なフォロー割引きしております①フォローする②コメント欄よりフォローしたことをお伝え下さい★15000円以上→500円引き★10000円以上→300円引き★5,000円以上→200円引き★2,000円以上→100円引き※必ず購入前に申請よろしくお願いします。購入後は、受け付けることができませんのでご了承下さい。すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい！
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