新品タグ付き RHC×NEW ERA ブラック

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商品詳細
公式オンラインショップ購入売り切れ品サイズ:フリー【商品詳細】RHCロンハーマンのためだけに作られた、NEWERAの定番モデルである\"9FIFTYLOWPROFILE\"をベースに別注したキャップが登場。クラウンの高さを低めに設定し、丸みを帯びたフォルムや調節可能なスナップバックを採用した、すっきりとしたフィットが特徴です。また、フロントには刺繍で施された立体感のあるRロゴが程よく主張のあるデザインです。さらに、NEWERAとのダブルネームタグに加え、RHCのピスネームが配された特別な仕様も魅力です。ストリートファッションのアイコンでもある世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドに、RHCのエッセンスを落とし込んだスペシャルアイテムをお楽しみください。NEWERANEWERA（ニューエラ）は、メジャーリーグベースボール唯一の公式キャップであり、ストリートファッションのアイコンでもある、世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドです。※神経質な方はご遠慮下さい※簡易包装で発送します※返品はすり替え防止のため受けかねます※購入後の質問はおやめくださいRHCロンハーマンチャンピオンsupremeNIKEvansカラー···ブラック
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