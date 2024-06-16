M DAMA SURFBOARDS ダマサーフ Tシャツ キムタク着 同型別色

MDAMASURFBOARDS10DAMATEESGOLDダマサーフボードTシャツゴールド商品名 DAMASURFBOARDS10DAMATEESサイズ M着丈72cm肩幅48cm身幅50cm※素人の採寸ですので多少の誤差はあらかじめご理解をお願いします。状態 新品カラー VEGASGOLD×BLUE購入場所 DAMASURFBOARDS公式サイト配送方法 ネコポス完璧を求める方や神経質な方の入札はご遠慮下さい。当方が出品する品物は100%本物ですのでそれに関する質問はご遠慮下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ゴールドカラー···ゴールド袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬



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