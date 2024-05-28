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美品　PORTER　二つ折り　財布　新品未使用　黒色　マジックテープ　吉田かばん
商品番号 U69763157949
商品名

美品　PORTER　二つ折り　財布　新品未使用　黒色　マジックテープ　吉田かばん
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTER　二つ折り財布　マジックテープ黒色使わずに自宅保管してありました。使用感はない状態です。値札のタグや箱等はありません。横13cm　縦10.5cm　ポーター横型ウォレット吉田カバンpoter小物折りたたみ財布折り財布横型ウォレットです。こちらは2つ折りタイプの定番ウォレットで、小銭入れが大きく取られ2層に仕切られているので厚みはありますが、使いやすさ抜群です。前面に取り付けられたフラップは開くと入り口にマジックテープが取り付けられておりポケットになっています。こちらもカードや小銭の収納が使用可能なので仕分けに便利です。お札入れは3層仕様で、お札の他にも領収書やレシートの整理にも役立ちます。また内部には7ヶ所カードポケットを設けており、コンパクトながらに豊富な収納を備えています。さらにカラビナやウォレットチェーンなどを装着可能な2重リングが取り付けられているので自分好みのウォレットにアレンジも可能です。ご検討宜しくお願いします。財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地
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