

Shyne Boys 猫耳キャップ | ncrouchphotography.com



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ShyneBoysのキャップになります。ラッパーのトリッピーレッドも着用してます。ポップですごく可愛いです。着用回数は一回です。