ルイヴィトン M0092 サンチュールポンヌフ ベルト LVロゴ刻印メタル

ルイヴィトンM0092サンチュールポンヌフベルトLVロゴ刻印メタルレザーブラウンシルバー金具[サイズ85/34］ブランドLOUISVUITTON ルイヴィトン商品名サンチュールポンヌフ ベルト商品番号M0092カラーブラウンサイズ全長(バックル除く) 98cm 幅 3.5cmウエスト 82~91cm 素材レザー付属品-ランクABランクコメント【バックル：浅い小傷(多数) ベルト：フチスレ・薄スレ(数か所)押し跡(写真参照)】管理番号0622-a6494y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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