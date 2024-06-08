【新品】ヴィヴィアンウエストウッド クロコ２ 長財布 ブラウン 茶色 人気

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【新品】VivienneWestwoodクロコII長財布クロコ型押しで、アジがあっておしゃれなお財布です♪⚠️こちらは新品未使用ですが、店頭品になります。キズやシワなどが感じられます。お安く出品いたしますので、画像でご確認いただき、あらかじめご了承のうえのお取引をお願いいたします。《商品詳細》カラー：チャ（ブラウン）サイズ：約横19.5cm 縦9.5cm マチ1.5cm仕様：内側:札入れ×2、カード入れ×12素材：牛革状態：新品未使用正規品発送：ゆうパケット上品な艶のあるレザーが魅力的なカードと札の収納タイプの長財布です。ボディ全体のクロコ柄がリッチで洗練された雰囲気を醸し出します。VWK655★本商品は天然素材の本革を使用しておりますため、特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。★簡単なギフト用ラッピングは無料で承ります。※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。#メンズ長財布紳士ビビアンジップヴィヴィアンウエストウッドフラップかぶせロングウォレット財布さいふクロコ2素材...本革カラー...ブラウン財布形...長財布