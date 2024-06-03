【美品】HTC Medium Wallet #14 PYRAMID

HollywoodTradingCompanyハリウッドトレーディングカンパニー（エイチティーシー）ピラミッドスタッズウォレット2023年4月末に購入し1週間程使用しました。デザインが好きで購入したばかりですが、自分には使い勝手が合わず出品させて頂きました。1週間程使用しただけなので、購入時とさほど変わっていないと思いますが、カードを入れた痕があります。また小傷もありますが、製品の特性上新品のときからもやや見られました。手放すか迷いましたが、引き継いで頂ける方、是非ご検討お願い致します。カラー：ブラックSize:W151mm×H102mm×D19mm



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