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リンガーTシャツ 半袖
商品番号 C21415900607
商品名

リンガーTシャツ 半袖
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネスレ社が製造するスナックバーであるバターフィンガーTシャツです。購入したのですが、似合わなかったので出品します。着丈72肩幅53身幅55袖丈22
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