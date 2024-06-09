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エムピウ millefoglie-ⅡP25 BUSCHETO BU.rosso
商品番号 E35578955737
商品名

エムピウ millefoglie-ⅡP25 BUSCHETO BU.rosso
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 14,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■新品・希少■エムピウm+millefoglie-ⅡP25BUSCHETOBU.rossoロッソギャランティー付ブスケットエムピウm+millefoglie-ⅡP25BUSCHETOBU.rosso状態：新品・未使用カラー：BUSCHETOBU.rossoブスケットロッソ本体寸法：W110×D85×H25mmカードポケット3、小銭入れ１、カードスロット付き札ばさみ１、札入れポケット１(お札10枚、コイン約15枚、カード15枚程度となり、十分な収納力を備えています。)素材：イタリア製タンニン鞣し革重さ：約100ｇ生産国：日本専用箱、袋とギャランティカード（正規品保証書）付属エイジングにより様々な色合いの変化を楽しめる唯一無二のモノです！メンテナンス要らずでとても扱いやすくプレゼントにも最適です。財布形···二つ折り素材···本革
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エムピウ millefoglie-ⅡP25 BUSCHETO BU.rosso
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