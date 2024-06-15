US ARMY ビンテージ 40s 50s ダブルバックルベルト 36 米軍 茶

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。【商品情報】USARMYビンテージ40s50sキャンバスレザー2ストラップダブルバックルベルト36米軍ミリタリー茶ブラウンカーキカジュアルアメリカUSA製ヴィンテージ《サイズ》36《カラー》ブラウンカーキ《素材》キャンバスレザー《実寸(cm)》全長111ベルト幅6.4《状態》若干の使用感ございますが破損等は無く、まだまだ使っていただけると思います。古着にご理解のある方のご購入をお待ちしております。以上ご検討の程、宜しくお願い致します。No.k-75460003
http://narcologia.ru/goods/choice529585.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose523340.html
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