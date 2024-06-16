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MAISON KITSUNE キャップ　帽子　ほぼ新品　メゾンキツネ
商品番号 O81282253345
商品名

MAISON KITSUNE キャップ　帽子　ほぼ新品　メゾンキツネ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAISONKITSUNE（メゾンキツネ）キャップ新品で購入しましたが利用する機会がなかったためお譲りします。タグは取り外してしまったので本体のみお届けとなります。高級感のある革のアジャスター付き。自身の好みのフィット感に合わせ、調整が出来ます。カラー：ネイビー使用は一度試しに着用したのみです。
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