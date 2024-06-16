MAISON KITSUNE キャップ　帽子　ほぼ新品　メゾンキツネ

MAISONKITSUNE（メゾンキツネ）キャップ新品で購入しましたが利用する機会がなかったためお譲りします。タグは取り外してしまったので本体のみお届けとなります。高級感のある革のアジャスター付き。自身の好みのフィット感に合わせ、調整が出来ます。カラー：ネイビー使用は一度試しに着用したのみです。



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