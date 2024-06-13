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CHROME HEARTS CEMETERY HEAVY LEATHER 長財布
商品番号 Y62485558076
商品名

CHROME HEARTS CEMETERY HEAVY LEATHER 長財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 7,353 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSRECFZIP#23CEMETERYHEAVYLEATHER長財布全長　　　　約２０cm幅　　　　　約１０cmカード入れ　８枚ジップコインエリア素材/色　　　ブラック/レザーすべて実物の写真です丁寧に梱包して発送致します。海外アウトレット品になります。国内正規品と仕様が異なる場合がありますので、ご了承頂いた上で、ご購入お願い致します。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。コメントなし、即購入OK24時間内発送致します。
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