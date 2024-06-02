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商品詳細
一撃ルギアのデッキです！かなり前から使用していたデッキですが他のデッキを試したくなったので出品いたします。質問どんどんしてください
http://narcologia.ru/goods/injure295267.html
http://narcologia.ru/goods/calling23550.html
http://narcologia.ru/goods/capitation351608.html
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