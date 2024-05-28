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ピカチュウ25th ミラー psa10
商品番号 O16929793823
商品名

ピカチュウ25th ミラー psa10
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【シリーズ】○25thANNIVERSARYCOLLECTION・ピカチュウ　001/028・鑑定機関のPSAにて最高グレードのPSA10（GemMint）を取得したカードです・当然ですがケースから取り出して　発送することはございません【注意事項】・PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/　白かけ等ある場合がございます。・トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。・画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。・ホルダー封入カードのコンディションを理由とす　る返品等はご対応致しかねますので　ご理解の上ご購入ください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定
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