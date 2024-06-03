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90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
商品番号 C69349933046
商品名

90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,992 円
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商品詳細

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆数ある中からご覧頂き誠にありがとうございます。ご質問やご要望があればお気軽にお問い合わせ下さい。他にも出品してますので是非ご覧下さい。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◼︎ブランドSTANLEYDESANTIS『BUDLIGHTBEER/バドライトビア』©︎1996DADILOVEYOUMAN※シングルステッチ◼︎サイズ・寸法XLサイズ※下記寸法をご参考下さい。肩幅:60cm身幅:62cm着丈:70cm袖丈:19cm※平置きによる採寸になります。素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。※採寸も参考にして頂きますと、よりサイズ感もイメージしやすいと思います！◼︎素材コットン:100%◼︎カラー濃紺/ダークネイビー◼︎状態Vintage/ヴィンテージ/ビンテージ古い物ですが、まだまだ問題なく着用頂けます。状態に関しては写真をご参考にして下さい。ご質問・ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。他にも出品しておりますので、是非ご覧ください。※トラブル防止のため、購入前にプロフィールのご一読をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/smear363204.html
http://narcologia.ru/goods/flight307228.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney276249.html
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