- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- 90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆数ある中からご覧頂き誠にありがとうございます。ご質問やご要望があればお気軽にお問い合わせ下さい。他にも出品してますので是非ご覧下さい。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◼︎ブランドSTANLEYDESANTIS『BUDLIGHTBEER/バドライトビア』©︎1996DADILOVEYOUMAN※シングルステッチ◼︎サイズ・寸法XLサイズ※下記寸法をご参考下さい。肩幅:60cm身幅:62cm着丈:70cm袖丈:19cm※平置きによる採寸になります。素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。※採寸も参考にして頂きますと、よりサイズ感もイメージしやすいと思います！◼︎素材コットン:100%◼︎カラー濃紺/ダークネイビー◼︎状態Vintage/ヴィンテージ/ビンテージ古い物ですが、まだまだ問題なく着用頂けます。状態に関しては写真をご参考にして下さい。ご質問・ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。他にも出品しておりますので、是非ご覧ください。※トラブル防止のため、購入前にプロフィールのご一読をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/smear363204.html
http://narcologia.ru/goods/flight307228.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney276249.html
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺 - T ...
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90年代 BUD LIGHT バドライトビール 企業ロゴ プリントTシャツ ...
レア○vintage《メタリカ》両面プリントTシャツ/レッド/メンズXL-
バドライト Tシャツ Bud Light ＃ | Blue
90s古着TシャツUSA企業モノ珍品ビール刺繍ロゴ肉厚プロモ黒ポケット ...
used 古着 80年代 BUD LIGHT バドライト ビール企業ロゴT シャツ ヴィンテージ vintage beer | magazines webshop powered by BASE
http://narcologia.ru/goods/smear363204.html
http://narcologia.ru/goods/flight307228.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney276249.html
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺 - T ...
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90s BUD LIGHT バドライト オフィシャル プロモ Tシャツ XL 紺
90年代 BUD LIGHT バドライトビール 企業ロゴ プリントTシャツ ...
レア○vintage《メタリカ》両面プリントTシャツ/レッド/メンズXL-
バドライト Tシャツ Bud Light ＃ | Blue
90s古着TシャツUSA企業モノ珍品ビール刺繍ロゴ肉厚プロモ黒ポケット ...
used 古着 80年代 BUD LIGHT バドライト ビール企業ロゴT シャツ ヴィンテージ vintage beer | magazines webshop powered by BASE