GianniVersace ヴェルサーチ ネクタイ メデューサ　チェック

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GianniVersaceヴェルサーチ ネクタイ メデューサ チェック 剣先幅：9.0cm全長:150cm生地 ：シルク100%こちらは中古品です。商品には小擦れ等がある場合がございます。その他目立った傷がある場合は別途写真で載せておりますので商品写真にて状態を確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。トラブル防止の観点から完璧を求める方や神経質な方のご購入は御遠慮下さいませ。ご不明な点が御座いましたらあらかじめ、コメント欄にてご相談の上、ご購入をご検討ください。尚、ご購入後の自己都合でのキャンセルは不可となります。ご理解の程宜しくお願い致します。