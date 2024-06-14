【デッドストック】90年代ハードロックカフェハワイホノルル未開封TシャツUSA製

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『無断転載厳禁』ご覧いただきありがとうございます。デッドストック90年代ヴィンテージHardRockCafeHonoluluハードロックカフェ（ハワイホノルル）オリジナル未開封MadeinUSAのTシャツ、サイズX-LARGEです。正面にはお馴染みの『HardRockCafe』サークルロゴにHONOLULUの3段プリントで、カラーはパープル（紫）となります。プラスチックバックに入った未開封デッドストック品でかなりのレアアイテムです。コレクション用に海外で購入したもので、実使用なしの保管品となります。＜基本情報＞■状態：デッドストック（オールドストック）■ タイプ：Tシャツ■ 生産国：MADEINUSA■ カラー：パープル（紫）■ タグ：ヘインズ■ 素材：100%コットン■ サイズXL：測定不明（未開封のため）■その他、注意事項：ビンテージの性質、古着にご理解のある方のみご検討願います。古着に対して極端に神経質な方は、ご購入をお控えください。サイズはメジャーを使用して測定していますが、素人採寸をご了承願います。また、申し訳有りませんが、トラブル防止の為、専用依頼、値下げ交渉はお断りさせて頂きます。#vintage#ヴィンテージ#染み込み#たたきタグ#トリコタグ#単色タグ#ランタグ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···パープル袖丈···半袖ネック···クルーネック