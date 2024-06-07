VETEMENTS 18AW 19AW tourist Tシャツ ITALIA

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商品詳細
こちらの商品、全体的に少々使用感がございますが、目立った傷や汚れなどは無くまだまだご着用頂けます！サイズはMになります。こちらセカンドストリートで購入した正規品になります！品番:UAH19TR301着丈:68肩幅:45身幅:51袖丈:22
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