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VETEMENTS 18AW 19AW tourist Tシャツ ITALIA
商品番号 X39606114867
商品名

VETEMENTS 18AW 19AW tourist Tシャツ ITALIA
ブランド名 ヴェトモン
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品、全体的に少々使用感がございますが、目立った傷や汚れなどは無くまだまだご着用頂けます！サイズはMになります。こちらセカンドストリートで購入した正規品になります！品番:UAH19TR301着丈:68肩幅:45身幅:51袖丈:22
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