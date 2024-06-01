【美品】HERMES エルメス　黄色・青　花柄

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国内のエルメスショップで購入し数回着用ましたが、その後、着用する機会がほとんどないため出品します。【ブランド】エルメス 高級ハイブランド色柄 ：イエロー、ブルー剣先幅：9.0cm全長:148cm ※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。生地 ：絹シルク100%状態 ：目立つような傷、スレ、汚れ等なく、コンディション良好です。美品です。箱はありません。四つ折り程に畳んで配送になります。カラー...イエロー柄・デザイン...花柄