日本未発売　NEW Era ベースボールキャップ　2個セット

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商品詳細
アメリカのNEWERAで買った、サンディエゴパドレスのキャップ2個セットです。アメリカで購入しました。日本未発売です。サイズは7と4分の1です。ほぼ着用していないので美品です。おでこの部分に関しても綺麗で3,4枚目の写真をご覧ください。カラー···ブルー形···ベースボールカラー···ブルー形···ベースボール
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