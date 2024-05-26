J\u0026M DAVIDSON メッシュベルト 30mm ダークブラウン

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商品詳細
J\u0026MDAVIDSONのメッシュベルトの新品未使用品です。ベルト幅30mmのタイプで、国内正規品です。現在は値上がりして42,900円で販売されています。カラー:ダークブラウンサイズ:32/80全長:約99cm(バックル含む)幅:30mmカラー···ブラウン素材···本革
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