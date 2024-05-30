クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック

【素 材】：外側 クロコダイル革（カイマン） 内側 牛革、布地、クロコダイル革（カイマン）【サイズ】：190ｍｍ×105ｍｍ×20ｍｍ【仕様】：【札入れ 2】【小銭入れ 1】【フリーポケット 1】【カード入れ 12】【付属品】：なし【状 態】：良好クロコダイルのほとんどはワシントン条約で保護されているため、製品になることは少ない。希少なクロコダイルの手触りを体感してみませんか。素材選びからデザイン、制作まで拘った職人ハンドメイドのレザーウォレットになります。クロコダイルの背部（ホーンバック）を贅沢に表全面に使用したラウンドファスナーウォレット。ホーンバック特有の複数の凹凸が魅力な逸品です。内側と外側のファスナーの持ち手部分にもクロコダイルを贅沢に使用。ラウンドファスナータイプの為、非常に使いやすい逸品となっています。唯一無二。世界に一つしかない逸品をあなたの手に。#ラウンドファスナー#長財布#ワンオフ#クロコダイル#カイマン#鰐皮#ウォレット#ハンドメイド#ホーンバック#オールブラック#ラウンドジップ#ブラック#ワイルド#ライダー#ワニ#GODANE#エキゾチックレザー#希少#kcs#funny#レザー#カービング#ライダース#プレゼント#オリジナル#現場#バイク#ハーレー#レア#インパクト



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