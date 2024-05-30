  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
商品番号 B70578263053
商品名

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【素　材】：外側　クロコダイル革（カイマン）　　　　　　内側　牛革、布地、クロコダイル革（カイマン）【サイズ】：190ｍｍ×105ｍｍ×20ｍｍ【仕様】：【札入れ　2】【小銭入れ　1】【フリーポケット　1】【カード入れ　12】【付属品】：なし【状　態】：良好クロコダイルのほとんどはワシントン条約で保護されているため、製品になることは少ない。希少なクロコダイルの手触りを体感してみませんか。素材選びからデザイン、制作まで拘った職人ハンドメイドのレザーウォレットになります。クロコダイルの背部（ホーンバック）を贅沢に表全面に使用したラウンドファスナーウォレット。ホーンバック特有の複数の凹凸が魅力な逸品です。内側と外側のファスナーの持ち手部分にもクロコダイルを贅沢に使用。ラウンドファスナータイプの為、非常に使いやすい逸品となっています。唯一無二。世界に一つしかない逸品をあなたの手に。#ラウンドファスナー#長財布#ワンオフ#クロコダイル#カイマン#鰐皮#ウォレット#ハンドメイド#ホーンバック#オールブラック#ラウンドジップ#ブラック#ワイルド#ライダー#ワニ#GODANE#エキゾチックレザー#希少#kcs#funny#レザー#カービング#ライダース#プレゼント#オリジナル#現場#バイク#ハーレー#レア#インパクト
http://narcologia.ru/goods/perpetual12946.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring964096.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome893243.html

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
GREDEER ホーンバッククロコダイル ラウンドファスナー長財布 GCKW012

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
GREDEER ホーンバッククロコダイル ラウンドファスナー長財布 GCKW012

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
【期間限定30％OFF】クロコダイル 本革 ワニ 長財布 ウォレット 小銭入れ有り ラウンドファスナー レザー ホーンバック 背面突起 牛革 フルグレインレザー 専用ボックス 無料ラッピング

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
クロコダイル 本革 ワニ 長財布 ウォレット ラウンドファスナー レザー ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
クロコダイル 本革 ワニ 長財布 ウォレット ラウンドファスナー レザー ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
クロコダイル 鰐革 ラウンドファスナー 長財布 ロング ウォレット ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
クロコダイルスリムラウンドファスナー ウォレット[FK1301U]

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
一品限定クロコダイル 長財布 ヘビー級・ホーンバック/コンチョ ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
クロコダイルスリムラウンドファスナー ウォレット[FK1301U ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
ロダニア RODANIA 長財布 ホーンバック クロコダイル ラウンド(ヘッド ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
SALE30％OFF】ZOO(ズー) ZLW-094 長財布ラウンドファスナー ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
クロコダイルホーンバックラウンド財布

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
ラウンドファスナー二つ折り財布 / クロコダイル財布 バーミリオン ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
ヒマラヤ クロコダイル ホーンバック シャイニング 加工 ラウンド ...

クロコダイル ラウンドファスナーウォレット ホーンバック
クロコダイル背革ラウンドファスナー長財布 | テレビ・ラジオ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru