刀剣乱舞 感謝祭 加州清光 アクスタ2種セット

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商品詳細
舞台刀剣乱舞 刀ステ 七周年感謝祭ランダムアクリルスタンド加州清光（松田凌）跪座・軽装 2種セット中身を確認する為開封しましたが、内袋は未開封です。その為、初期傷などは確認致しかねますのでご了承ください。購入時に入っていたブラインドの袋に入れ、プチプチに包んで発送致します。人気タイトル···刀剣乱舞 とうらぶグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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