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GANZO シンブライドル　ニつ折り財布
商品番号 M43921016365
商品名

GANZO シンブライドル　ニつ折り財布
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入日:2021年6月17日購入価格:33,000円使用年数:1年6ヶ月GANZOの財布です。色はネイビーです。袋付きです(袋は未使用です)。箱はありません。使用年数に伴う傷がついています。※一度、雨で濡れましたが、目立つシミは残っていませんプチプチに包んでお送りします。ご検討よろしくお願いします。⚫︎金額変更　22,000円→20,000円(7/24)　20,000円→18,000円(8/14)　18,000円→17,000円(8/16)　17,000円→16,000円(9/22)　16,000円→15,000円(10/20)
http://narcologia.ru/goods/browse627791.html
http://narcologia.ru/goods/conception96657.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial983716.html

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