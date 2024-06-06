GANZO シンブライドル　ニつ折り財布

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商品詳細
購入日:2021年6月17日購入価格:33,000円使用年数:1年6ヶ月GANZOの財布です。色はネイビーです。袋付きです(袋は未使用です)。箱はありません。使用年数に伴う傷がついています。※一度、雨で濡れましたが、目立つシミは残っていませんプチプチに包んでお送りします。ご検討よろしくお願いします。⚫︎金額変更 22,000円→20,000円(7/24) 20,000円→18,000円(8/14) 18,000円→17,000円(8/16) 17,000円→16,000円(9/22) 16,000円→15,000円(10/20)
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http://narcologia.ru/goods/conception96657.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial983716.html
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