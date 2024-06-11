50s 60s 最高の質感 Elliots Atkinsonsライバル

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寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-珍しい逸品です。Elliotsというアイルランドのネクタイメーカーで、アトキンソン社とどうようにアイリッシュポプリンを特異としていました。J.PressがアトキンソンではなくElliots贔屓であったことが知られています。-アイリッシュポプリンはシルクウールの高級生地で、とりわけアトキンソンのものが著名です。風合いに富んだ凹凸感ある質感と、それに相反するギラリとした光沢が魅力で、毛羽立ちがまったく無いためにビジネスで重宝しますし、質感豊かなのでツイードにも合います。かつては世界中の紳士に愛された大定番だったのですが、今ではほとんど見かけなくなってしまいました。-非常に昔のものなので組成が今とは異なりウール混率が高くよりムードがあります！ザラリとした風合いが強く出ていて、ウールの起毛はありません。[状態]服飾のレジェンドは撚れの生じないものは本物じゃないと述べていますが、こちらはその言葉通りねじれが生じてします。他くすみなどありますが実用的かと思います。##phot01571