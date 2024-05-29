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New era ニューエラ　キャップ　NBAコラボ
商品番号 E75686029924
商品名

New era ニューエラ　キャップ　NBAコラボ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,344 円
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商品詳細

neweraXLARGEエクストララージキャップcapレイカーズ940UNSTNBAXXLARGELOSLAKLSUロサンゼルスレイカーズニューエラ、NBA、エクストララージコラボのキャップです。予約段階で即完売した注目のコラボキャップです！アジャスタブルなのでサイズ調整可能。約57.5〜61.5cm【デザイン】・MLBのLAドジャースとのコラボレーションに続いて、XLARGEの発祥の地である「ロサンゼルス」をテーマにしたコレクション。・今年のコレクションは、LAを拠点とするNBAの2つのチーム、レイカーズ＆クリッパーズとのコラボレーションコレクションを発売。・西海岸のライフスタイルの中心であるバスケットボールを真に表現し、LAのスピリットが感じられるコレクションとなっている。・フロント部分にはLAKERSのチームロゴを刺繍加工したデザイン。・右サイドに入ったXLのロゴがポイント。よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/encourage403172.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement960099.html
http://narcologia.ru/goods/financier640860.html
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