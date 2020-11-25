Supreme Chenille S Logo 6-Panel Cap αе

#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeChenilleSLogo6-PanelCapシュプリームシェニールSロゴ6パネルキャップSロゴ刺繍の中にパイル地のシェニール糸でSが型どられたデザインとなっています。後ろのアジャスターベルトでサイズ調整可能です。今は生産されていないバイザーがストレートのタイプになります。染色業者によって染色を行ってもらっています。カラー：Black/ブラックシーズン：2016fw生産国：アメリカ上記の通りですので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。付属品はありません。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポスを予定しております。



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