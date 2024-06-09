キムタク着 テンダーロイン バンダナスカル Tシャツ

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TENDERLOINの木村拓哉さんも愛用している言わずと知れたバンダナスカルTシャツです。テンダーロイン本店で購入。かなり人気で発売当日は行列ができ即完していました。いつか着ようと思い大切に保管していましたが、金欠の為泣く泣くお譲り致します。人気で即完しましたし、廃盤商品ですので新品はレアです。サイズS着丈61身幅45袖丈21肩幅41ゴールデンサイズです。新品でタグ付です。水通しもしていません。あくまで個人保管ですのでよろしくお願い致します。送料無料 コンパクトにして発送。質問しそのまま放置など購入意思の感じられない方、気持ち良くお取引出来ないとこちらで判断した方はそれ以降ブロックさせて頂きます。気持ちよくお取引出来る方、私の方も心がけておりますので是非よろしくお願い致します。検索atlast\u0026coアットラストsupremeシュプリームTENDERLOINテンダーロインRRLダブルアールエルBELAFONETEベラフォンテPHIGVELフィグベルGladhandグラッドハンドCaleeキャリーRadiallラディアルgorosゴローズoldjoeオールドジョーNeighborhoodネイバーフッドdescensantディセンダントWTAPSダブルタップス白山眼鏡金子眼鏡エフェクタースタイリストジャパンリアルマッコイ東洋エンタープライズデニムレザージョーマッコイウェアハウスドライボーンズネペンテスエンジニアードガーメンツクッシュマンビンテージギャングスタービルロンハーマンラルフローレンカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬