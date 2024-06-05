ポケモンカード　サンダーex SAR

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商品詳細
ポケモンカード サンダーexSAR入手後スリーブに入れて大事に保管しておりますが、素人保管になりますので、神経質な方はお控えください。写真を確認の上、ご購入をお願いいたします。スリーブ、ローダーに入れ濡れ、折れ対策をして発送致します即購入ＯＫです
http://narcologia.ru/goods/parenthesis183844.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture954141.html
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